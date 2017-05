Überraschend am Bahnhof abgefangen

04.05.2017, 17:46 Uhr

Harry Stückler wollte seinen 60er nicht feiern. Die Kampfmannschaft und die Funktionäre des ASK mochart Köflach schon.

In einer Sänfte

Seit 2010 leitet Harry Stückler die sportlichen Geschicke des ASK mochart Köflach. Doch seinen 60. Geburtstag wollte der Köflacher überhaupt nicht feiern und fuhr mit seiner Gattin per Zug ein paar Tage nach Prag. Doch bei der Rückkehr wartete im wahrsten Sinne des Wortes ein "Großer Bahnhof" auf den Jubilar. Denn die Kampfmannschaft und die Funktionäre des ASK fingen Stückler ab und "zwangen" ihn zum Feiern.So wurde Stückler mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Fußballgott" beschenkt und in einer Sänfte in die Köflacher Innenstadt befördert. "Ich glaube, unser Freundschaftsbeweis hat ihm dann doch gefallen", schmunzelte Karl Bratschko.