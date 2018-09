Vinzenz war arg in Nöten

10.09.2018, 17:19 Uhr

Das Theaterstadl Maria Lankowitz feierte am Freitag in der Fachschule die Premiere von "Vinzenz in Nöten".

Noch neun Termine

Nicht nur der Maria Lankowitzer Bgm. Kurt Riemer und sein Vorgänger Josti Riemer erlebten das Lustspiel um Vinzenz Schirmer und Freund Wastl Angerer in der Fachschule Maria Lankowitz, sondern zahlreiche Besucher und Freunde des Theaterstadls. Die Laienschauspieler, Bühnenbauer und Gehilfen des Theaterstadls sorgten schon bei der Premiere am Freitag für gute Unterhaltung um eine falsche Tante, die in Wahrheit Schirmers Nachbar ist.Weitere Termine sind am 14. und 15. September um 19.30 Uhr, am 16. September um 15 Uhr, am 21. und 22. September um 19.30 Uhr, am 23. September um 15 Uhr sowie am 28. September um 19.30 Uhr. Den Abschluss bilden zwei Aufführungen am 29. September um 14 und um 19.30 Uhr. Das Kartenbüro ist unter Tel. 0664/48 93 702 erreichbar.