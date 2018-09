100 Jahre Republik: Alte Kochrezepte gesucht

17.09.2018, 14:03 Uhr

Im Rahmen unserer sechsteiligen WOCHE-Serie "100 Jahre Republik in unserem Bezirk" lassen wir regionale Geschichte für Sie ausführlich Revue passieren. In dieser Ausgabe lesen Sie zum Start darüber, was im Jahr 1918 in unserem Bezirk geschehen ist und beispielsweise auch, welche Bräuche damals gepflegt worden sind.Für den weiteren Verlauf der Berichterstattung rufen wir nun Sie, liebe Leser auf, uns Ihre Bilder und Rezepte zu senden. Zunächst sind wir auf der Suche nach Bildmaterial von "Zeitzeugen" bzw. Stätten der Monarchie – heißt Straßennamen, Plätze oder Gebäude, die mit jener Zeit verbunden sind. Des Weiteren freuen wir uns über Fotos von Straßennamen und Plätzen, die Helden der Republik gewidmet sind.Auch ein ausführlicher Blick auf die kulinarischen Aspekte kommt in unserer Serie selbstverständlich nicht zu kurz.Wir suchen deshalb "historische" Kochrezepte, nach denen im Bezirk Voitsberg schon vor 100 Jahren gekocht worden ist.Senden Sie mir Ihre Fotos und Rezepte oder auch Erinnerungen an barbara.kipperer@woche.at und werden Sie so ein Teil unserer Serie zum 100-jährigen Bestehen der Republik. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!