100.000 PS-Fest - Tradition trifft Technik

14.09.2018, 08:32 Uhr

Hohe Teilnehmerzahl

Eigene Dirndlkreation

Aktuell haben sich bis jetzt über 100 Ferrari, Lamborghini und PS-starke Fahrzeuge gemeldet. Der Organisator Ferdinand Krendl ist optimistisch: "Es wird sicher nicht die 'wahrscheinlich längste Praline', aber sicher die 'wahrscheinlich längste Sportwagen-Kolone' werden."Bereits im Vorjahr wurden die Teilnehmer und Besucher von jungen Damen im Dirndl empfangen.Da dies bei allen Gästen sehr gut angekommen ist, wurde in diesem Jahr ein eigenes "100.000 PS Dirndl" entworfen und gefertigt. Ganz unter dem Motto "Tradition trifft Technik" werden die Teilnehmer und Besucher also heuer wieder von jungen Damen im Dirndl empfangen. Es wird wieder vom 2,5 PS-starken Moped bis zum 1000 PS-starken Sportwagen, im komplett vom öffentlichen Verkehr gesperrten Geistthal-Södingberg, alles vertreten sein. Um zu sehen, ob der Weltrekord aus dem letzten Jahr überboten werden kann, werden in diesem Jahr wieder die PS der Fahrzeuge mitgeschrieben.