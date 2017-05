1.Mai...Tag der Arbeit..

04.05.2017, 08:33 Uhr

Es gibt immer was zu tun auf den rund 560 Kilometern markierten Wanderwegen in unserem Bezirk und so startete ein Teil des Wegeteam des Alpenverein Voitsberg los um die Spuren von Wind und Wetter zu beseitigen.

Der "Wonnemonat" Mai motiviert alle Naturliebhaber sich wieder mehr nach draußen zu begeben um den Frühling mit allen seinen schönen Aspekten wie die immer grüner werdenden Wälder und Wiesen zu genießen. So zieht es auch die Liebhaber des Wanderns wieder hinaus auf die Pfade in unsere tolle Landschaft des Bezirkes Voitsberg.

Im Alpenverein Voitsberg sorgt unser Wegereferent Peter Reiter mit seinen fleißigen und motivierten Helfern Friedl Goriup, Alfons Hauptmann, Hanna Jurosek, Peter Ortner, Christian Strauss, Peter Puffing und Andrea Zügner-Lenz für einen ordnungsgemäßen Zustand der uns zugewiesenen Wanderwege.Eine gewaltige Länge von 178,6km gilt es dabei für das Team abzuschreiten die dafür einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit in die Wegepflege einbringen.