14.09.2018, 07:40 Uhr

Franz Jechart freut sich beim internationalen Brotbewerb über sieben Goldene.

Familienfreundlich

Beim 18. internationalen Brotwettbewerb in Linz gewann die Alpenbrotbäckerei und Café Jechart aus Edelschrott 27 Medaillen. Bei mehr als 500 Teilnehmern schaffte es die regionale Bäckerei unter die Top 20 in der Gesamtwertung. Sieben Mal Gold, 14 Mal Silber und acht Mal Bronze sprechen eine deutliche Sprache.Im Bewerb der familienfreundlichsten Betriebe der Steiermark wurde Franz Jechart ebenfalls ausgezeichnet, er eroberte in der Kategorie der Klein- und Mittelbetriebe den zweiten Platz. Und der junge engagierte Mitarbeiter Thomas Preschler hat erfolgreich seine Meisterprüfung abgelegt.