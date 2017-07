3. Bärnbacher Fun Festival

26.07.2017, 07:13 Uhr

Musik, Spiel und Spaß am alten Bergwerksgelände.

Bereits zum 3. Mal findet am Freitag, den 28. Juli 2017, beim Schaufelradbagger im alten Bärnbacher Bergwerksgelände das Fun Festival statt. Das Jugend- und Kommunikationszentrum Bärnbach, stART-styrian ART und Matthias Rak sorgen dafür, dass das Publikum auch genau das bekommt was ihm gefällt. Durchgeführt wird dieses Event in Kooperation mit vielen Vereinen und Einrichtungen des Bezirks, welche selbst auch Aktivitäten beim Festival anbieten und ihre vielfältigen Angebote der Öffentlichkeit präsentieren.„Wir wollen gezielt für die Jugendlichen ein Event veranstalten, das Musik, Spiel und Spaß in den Mittelpunkt stellt“, so Wolfgang Haring vom JUKO Bärnbach/Köflach. „Blitz Alpin“, „Gravity Waves“, „Johnny Paper“, „Gnackwatschn“ sowie die Djs „Zethos“ und „Tobraver“ sorgen für ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl zeichnen Backstage und der Mad Club verantwortlich.Sportlicher Höhepunkt ist das Sliding-Soccer-Turnier. Infos und Anmeldungen bei Wofgang Haring, Tel.: 0650-60 19 999.