Achse Köflach-China aufgebaut

07.05.2018, 09:49 Uhr

Das Battery-Light-Center von Sigi Steurer in Köflach wird immer internationaler.

Ware aus China

BMW i8

Schon als Sallegger Bürgermeister hatte Sigi Steurer den Ruf, mit seinem Einsatz viel unmöglich Scheinendes mögilch zu machen. Nach der Fusion verstärkte Steurer sein berufliches Engagement, schon zuvor hatte er das Battery-Light-Center gegründet. Im Vorjahr eröffnete er im ehemaligen Gröbl-Haus sein Geschäftslokal inklusive Lager und baut nun diesen Geschäftszweig kontinuierlich aus.So hat er jetzt Dr. Erwin Wogg in sein Team geholt, der für internationale Projekte zuständig ist. Wogg wickelt den Einkauf der Ware aus China ab. "Durch die Zeitverschiebung ist Dr. Wogg auch ständig in der Nacht im Einsatz", erzählt Steurer. "Die Ware aus China entspricht den Industrienormen, hat also sehr hohe Qualität."Im ersten Stock seines Geschäftslokals führt Steurer nun eine neue Marke ein, um sein Licht-Portfolio noch zusätzlich zu erweitern und runder zu machen. Der Großhandel floriert mittlerweile sehr gut, aber auch heimische Leitbetriebe wie die Stadtwerke Köflach oder Hagebaumarkt Vogl Rosental zählen schon zu Steurers Kunden. "Wir haben inzwischen ein Netzwerk in ganz Österreich aufgebaut", ist der Köflacher Geschäftsmann stolz. "Aber natürlich ist mein Geschäft auch für die Laufkundschaft zuständig, wenn jemand etwas in Sachen Batterie oder Lichtquellen braucht."Interessant ist auch, dass Steurer einen BMW i8 besitzt und diese Innovation in Sachen E-Autos sehr gezielt bei diversen Tagungen und Hausmessen einsetzt. So verloste er das Auto für ein Wochenende bei der Euronik-Tagung, aber auch schon bei anderen Veranstaltungen. "Ich will hier auch bei den Händlern Bewusstsein schaffen und diese seltene Möglichkeit bieten, so ein Auto ein Wochenende testen zu können", so Steurer.