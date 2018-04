Achtung! Wieder Nachtsperren im Voitsberger Tunnel

27.04.2018, 14:05 Uhr

Von 7. bis 11. Mai sowie vom 14. bis 18. Mai ist die Unterflurtrasse von 20 bis 5 Uhr beidseitig gesperrt.

Aufgrund von Schneidearbeiten muss der Voitsberger Tunnel von Montag, 7. Mai, bis Freitag, 11. Mai bzw. von Montag, 14. Mai, bis Freitag, 18. Mai, in den Nachtstunden beidseitig gesperrt werden. Es musst quer über beide Fahrbahnen geschnitten werden, daher ist eine Verkehrsführung in dieser Zeit nicht möglich. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum beidseitig über das Voitsberger Stadtgebiet umgeleitet.