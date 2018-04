Aktion des Lions Clubs vor dem Merkur Voitsberg

20.04.2018, 16:16 Uhr

Der Lions Club Voitsberg Köflach bittet am 5. Mai die Kunden des Merkur-Markts um Spenden.

Nur in Voitsberg

Auch heuer wird der Lions Club Voitsberg Köflach die Kunden des Merkur-Markts Voitsberg ersuchen, zusätzlich Lebensmittel und Artikel des täglichen Gebrauchs zu kaufen und am Ausgang des Marktes den Mitgliedern des Lions Clubs für Hilfsbedürftige in unserer Region zu übergeben. Im Rahmen dieser Aktion, die heuer am Samstag, dem 5. Mai, stattfindet, konnte der Lions Club in den letzten Jahren mit Hilfe von Merkur-Kunden bereits Hunderten von dankbaren Personen und Familien helfen und auch heuer soll diese Aktion wieder so erfolgreich werden.Wegen Umbauarbeiten am Merkur-Standort Köflach wird die Aktion heuer ausschließlich vor dem Merkur-Markt in Voitsberg stattfinden. Der Lions Club dankt schon im Voraus allen Spendern.