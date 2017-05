Alle Jahre wieder! Bundesbewerb für NMS Stallhofen

03.05.2017, 18:27 Uhr

Dritter Platz beim landesweiten Erste-Hilfe-Bewerb in der Silberkategorie für die NMS Stallhofen.

Ticket für Bundesbewerb

Helfen macht Schule - und Freude. Ein Motto, das die fünf Jugendlichen Johanna Gößler, Corinna Liebmann, Sarah Rumpf, Leonie Wagner und Sophie Winkelhofer von der NMS Stallhofen ernst genommen haben. Nach Feldbach fahren, am Bewerb teilnehmen, das Beste geben, warten, zittern und die Siegerehrung. Jedes Jahr das gleiche Prozedere und doch immer etwas Neues für die Stallhofner.Auch heuer lagen die Nerven blank, als es darum ging, welche Teams im Silberbewerb wohl ganz vorne liegen würden. Mit dem dritten Platz geht es für die NMS Stallhofen weiter zum Bundesbewerb am 13. und 14. Juni nach Maltschach, wo die besten Teams Österreichs gegeneinander antreten.Der Dank geht an die Lehrbeauftragte des Jugend-Rot-Kreuz, Ilse Steinkellner, die viel Herzblut und Zeit, auch Freizeit, in die Ausbildung der Jugendlichen steckt, um sie auf Vordermann zu bringen und sie so auszubilden, dass Stallhofen imemr wieder als große Konkurrenz für alle anderen Mannschaften starten kann.