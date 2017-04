Asche im Müllkübel - Brand eines Mehrparteienhauses

24.04.2017, 11:27 Uhr

Am Sonntag Vormittag brach ein Brand aus, verletzt wurde niemand.



Asche im Mistkübel

Am 23. April brach am Vormittag auf dem Balkon im ersten Stock eines Mehrparteienhauses im Bezirk Voitsberg ein Brand aus. Von der Wohnung eines 23-Jährigen Mannes aus gehend, griffen die Flammen über die Fassade auf den Dachstuhl über und setzten auch diesen in Brand. Umliegende Feuerwehren konnten den Brand bekämpfen und löschen.Die Brandursachenermittlung wurde vom Brandermittler der Polizei des Bezirkes Voitsberg durchgeführt. Dabei konnte ermittelt werden, dass der 23-Jährige gegen 10.15 Uhr seinen Aschenbecher, welcher mit Zigarettenstummel u Zigarettenasche halb gefüllt war, in einen auf dem Balkon unmittelbar unter dem Fenster seines Schlafzimmers befindlichen Müllkübels leerte. Diese Asche dürfte den im Müllkübel befindliche Restmüll, unter anderem auch Papierreste, in Brand gesetzt haben. Der Sachschaden wird mit mehreren Zehntausend Euro beziffert. Personen wurden nicht verletzt und Tiere kamen nicht zu Schaden.