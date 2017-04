Ausstellung in der Josefskirche

24.04.2017, 08:29 Uhr

Großer Besucherandrang bei der Vernissage „Farben – Formen – Freude und Feunde“ von Inge Scheer in der Ganggalerie.

Bei der Eröffnungsrede zur Vernissage in der Ganggalerie der Josefskirche in Voitsberg fand der heimische Künstler Josef „ Josch“ Scheer nur lobende Worte für die Werke von Inge Scheer. Die Künstlerin selbst, bevorzugte Techniken „Aquarell“, „Acryl“ und „Mischtechnik“, nutze die Gelegenheit sich bei all jenen zu bedanken, die bei der Vorbereitu7ng der Ausstellung unterstützend mitwirkten. Von den Arbeiten, Bilder und Skulpturen, der Künstlerin konnte man sich schon davor, u.a. Im Landeskrankenhaus Deutschlandsberg, bei den Barmherzigen Brüdern oder im Botanischen Garten in Graz verzaubern lassen.Die Ausstellung kann noch bis zum 5. Mai 2017, tgl. von 8.00 bis 19.00 Uhr, bei freiem Eintritt besichtigt werden. Organisiert wird die Ausstellung von stART-styrian Art, dem in Köflach ansässigen Verein zur Förderung von jungen Künstlern.