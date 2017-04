Beleuchtetes Osterkreuz am Pfennichkogel

19.04.2017, 17:17 Uhr

Die Familie Preschan stellte mit vielen Helfern am Karfreitiag das große Aluminium-Kreuz auf.

Seit mehr als 35 Jahren gehört das Aufstellen des beleuchteten Osterkreuzes am Voitsberger Pfennichkogel zur Tradition der Familie Preschan. Auch heuer positionierten die Preschans am Karfreitag gemeinsam mit den Nachbarn, der Landjugend Voitsberg und Stammtisch-Mitgliedern das Kreuz am Pfennichkogel, unweit des Ausflugsgasthauses Preschan. Das Kreuz war heuer erstmals aus Aluminium, ist ebenfalls beleuchtet und jetzt weithin sichtbar. Birgit Preschan bedankt sich auf diesem Weg bei den zahlreichen Helfern.