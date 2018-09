Bergmann und Eulenspiegel-Brunnen im Zentrum von Köflach

12.09.2018, 16:34 Uhr

Zwei neue Attraktionen wurden am Dienstag und Mittwoch installiert.

Skulpturen im Zentrum

Der Bergknappe

Die Köflacher Innenstadt ist um zwei Attraktionen reicher. Der "Bergmann" aus dem Park bei der Volksschule Köflach und der "Till Eugenspiegel-Brunnen" aus dem Innehof der NMS/PTS fanden ihren Weg auf den Köflacher Rathausplatz bzw. auf den Unteren Hauptplatz.Die Zeit hatte deutlich ihre Spuren bei beiden Objekten hinterlassen. Nach aufwändigen Sanierungen durch die Firma Schwarz konnten diese beiden Objekte endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Bergmann fand seine neue Heimat auf dem Rathausplatz, um an die Bergbau-Vergangenheit von Köflach zu erinnern, der Till Eulenspiegel-Brunnen steht nun vor der Buchhandlung Zeltner."Es wäre eine Schande diese beiden Kunstwerke nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die neuen Standplätze können nun von allen Besuchern unserer Stadt wahrgenommen werden", sagte Bgm. Helmut Linhart im namen der Stadtregierung über die Motivation, den beiden Kunstwerken eine neue Heimat zu geben.Der Bergknappe zählt zu den bekanntesten Werken von Max Moitzger. Er wurde um 1960 in der Parkanlage bei der Volksschule errichtet und erinnert an das harte Leben der Kumpel unter Tage. Der Till Eugenspiegel-Brunnen stand ebenfalls seit Mitte der 50er-Jahren im Innenhof der NMS/PTS Köflach.