04.05.2017, 11:09 Uhr

In Bärnbach eröffnete das Rote Kreuz seine erste Anlage für betreutes Wohnen im Bezirk.

"Nicht das Alter ist das Problem, sondern unsere Einstellung dazu", zitierte Werner Weinhofer, Präsident des steirischen Roten Kreuzes, Marcus Tullius Cicero in seiner Rede zur Eröffnung der neuen Einrichtung für betreutes Wohnen in Bärnbach. In der Dr. Niederdorferstrasse 15 wurde die Anlage am Mittwoch, dem 3. Mai, im Beisein zahlreicher Gäste und natürlich der Bewohner offiziell eröffnet. Seit Juni des Vorjahres ist die Einrichtung schon bewohnt, 16 Personen leben aktuell hier."Alternative Wohnformen werden immer attraktiver", erklärte RK-Präsident Weinhofer weiter. "Diese Einrichtung ist eine Möglichkeit die Schwierigkeiten des älter werdens zu meistern." Für das Rote Kreuz ist es die vierte Einrichtung für betreutes Wohnen in der Steiermark, die erste im Bezirk Voitsberg. "Dieser Ansatz des Wohnens ist goldrichtig", meinte Bärnbachs Bürgermeister Bernd Osprian zur nunmehr bereits zweiten Anlage dieser Art in seiner Gemeinde, die von Pfarrer Winfried Lembacher anschließend gesegnet wurde.

Ex-CEO als Hausherr

Auch der Hausherr, Herbert Stepic, ehemaliger CEO von Raiffeisen International, ließ es sich nicht nehmen die Gäste, allen voran die Bewohner, persönlich zu begrüßen. "Warum beschäftigt sich ein ehemaliger Bankdirektor mit einem Seniorenzentrum?", fragte er und gab selbst die Antwort: "Zum Einen weil ich für meine Eltern damals nichts Passendes gefunden habe und zum Anderen weil meine Frau mir mit 50 gesagt hat, ich solle doch mal etwas Soziales machen", lachte der 70-Jährige. Der Kontakt zu Stepic kam über die Grazer Baufirma Silver Living zustande, die sich auf Wohnanlagen für betreutes Wohnen spezialisiert hat.2014 wurde mit der Planung begonnen und das Haus mit 850 Quadratmetern Nutzfläche komplett renoviert. 15 Wohneinheiten und ein Gemeinschaftsraum sind entstanden. Maximal 19 Personen könnten in der Anlage wohnen. "Ohne die Wohnbauförderung des Landes Steiermark wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen", erklärte Stepic.Acht Stunden täglich, fünf Tage die Woche, steht den Bewohnern eine Betreuerin zur Verfügung, so Beatrix Cichocki-Richtig, für betreutes Wohnen und 24 Stunden-Betreuung in der Steiermark zuständig. In der Anlage sind auch viele Personen mit Pflegestufen untergebracht. "Auch mit höheren Pflegestufen kann man gut im betreuten Wohnen leben. Es hängt immer vom Einzelfall ab", so Cichocki-Richtig.