Blumen als Mooskirchner Markenzeichen

Mooskirchen ist nicht nur eine äußerst saubere, sondern auch erfolgreiche Gemeinde.

Engelbert Huber: Ich kann mit Stolz sagen, dass Mooskirchen eine moderne Infrastruktur besitzt, die wir laufend verbessern. Der neue Wirtschaftshof war unbedingt notwendig, konnte aber bisher nicht umgesetzt werden, weil andere öffentliche Vorhaben wie Maßnahmen in den Schulen, im Kindergarten und bei der Feuerwehr dringlicher erschienen. Heuer ist es endlich soweit und ich bin sehr froh darüber. Denn die Sozialräume für die Gemeindebediensteten waren weder zeitgemäß noch menschenwürdig und die Maschinen, die saisonbedingt in aufgelassenen Wirtschaftsgebäuden oder alten Gerätehütten untergebracht waren, konnten keinen Dauerzustand darstellen. Jetzt haben wir mit dem Zubau beim alten Rüsthaus einen modernen zweckmäßigen Bau geschaffen, der die Anforderungen unserer modernen Zeit erfüllt. Gleichzeitig haben wir auch unseren Fuhrpark erneuert.Huber: Mir ist eine moderne Ausstattung von Büroräumen sehr wichtig, denn die Menschen, die hier arbeiten, verbringen viel Zeit. Daher gibt es ergonomische Möbel und moderne Computer. Aber auch die Schränke wurden modernisiert. Wir haben beispielsweise für jedes Haus in der Gemeinde einen eigenen Akt angelegt, die wir derzeit sukzessive digitalisieren.Huber: Das ist eines unserer Markenzeichen, denn immerhin haben wir jedes Jahr sehr viele Gäste hier, die sich wohlfühlen sollen. Aber auch unsere Bewohner sollen in einem sauberen Ort leben können. Dazu gehört eine intakte Infrastruktur, in die wir jährlich viel Geld investieren. In den letzten sechs Jahren flossen rund 865.000 Euro in die Straßensanierung und die Oberflächenentwässerung, obendrein konnten wir noch Rückzahlungen leisten. Alle unsere Fahrbahnoberflächen sind saniert, was für die vielen Radfahrer wichtig ist, damit sie bei uns sicher fahren können. Und natürlich sind wir auch für unseren Blumenschmuck bekannt, immerhin konnten wir im Vorjahr das siebente Mal in Folge fünf "Floras" einheimsen, da sind wir fast einzigartig in der gesamten Steiermark. Der Blumenschmuck bietet sich für uns nahezu an, denn wir wollen unseren Ort ja sowieso verschönern. Also warum nicht unsere Anstrengungen in den Steirischen Blumenschmuckwettbewerb legen.

Huber: Jetzt einmal ganz ehrlich. Mooskirchen hat sich in der Lipizzanerheimat bezüglich der Kulinarik einen besonderen Namen gemacht. Einen, der nicht mehr zu übersehen ist, der geschätzt wird und zu dem viele ihren ganz wesentlichen Beitrag leisten. Ein Beispiel war die letzte Jahrgangspräsentation der Lipizzanerheimatwinzer in Stallhofen. Der überwiegende Teil der Präsentationen kam aus Mooskirchen. Egal, ob das erlesene Weine waren, weltmeisterliche Destillate oder das Vier-Gang-Menüs unseres Cateres Culinarius, der es schaffte in kurzer Zeit 4.000 Portionen zu zaubern. Wir sind überaus gemüht, wesentliche Rahmenbedingungen dafür und dazu zu schaffen. Das wird von vielen Seiten inner- und außerhalb der Kommune lobend erwähnt und besonders anerkannt. Was hier für den Bereich der Kulinarik gilt, kann von anderen in Mooskirchen im Kultur- und Sportbereich sowie im Bereich der Ehrenamtlichkeit aus Überzeugung ebenso angeboten werden.Huber: Natürlich sind wir eine Tourismusgemeinde, weil wir ja auch alle Voraussetzungen dafür haben. Wir werden am Marktplatz beim Hochstrasser auch eine neue Skulptur errichten, am 23. September wird es das Winzerfest wieder geben. Ich werde mich sehr dafür einsetzen, dass Mooskirchen ein Mitglied des Tourismusverbands Lipizzanerheimat wird und ich hoffe auf die Bereitschaft unserer Gewerbetreibenden, dass sie das auch so sehen. Unseren Gastronomiebetrieben würde dieser Schritt sicher zugute kommen.Huber: Auf jeden Fall. Unsere Neue Mittelschule feiert heuer übrigens das 50-jährige Bestehen mit einem Festakt Ende Juni. Wir sorgen für ständige Qualitätsverbesserungen im Schulalltag und haben beispielsweise Schulmöbel angeschafft, die mit den Kindern mitwachsen, weil sie höhenverstellbar sind. Wir haben in der NMS zuletzt Akustikmaßnahmen gesetzt, einen neuen Sonnenschutz installiert und auch die Fassade erneuert. Wir sind im Bildungsbereich mit dem Kindergarten, der Volksschule, der Neuen Mittelschule und unserem Musikunterricht sehr gut aufgestellt, auch die Nachmittagsbetreuung gibt es schon zehn Jahre. Und wir haben einige junge Lehrerinnen und Lehrer in der Volksschule und der NMS bekommen, die neue Ideen einbringen. Und weil es dazupasst: Wir haben auch heuer wieder unsere Aktion für Ferialpraktikanten. Jeder, der sein 15. Lebensjahr vollendet hat, kann sich bei Interesse bei uns in der Gemeinde melden und sich bewerben. Drei bis vier Wochen sind als Ferialpraktikum möglich und das gilt nicht nur für junge Mooskirchner, es sind auch junge Leute aus anderen Gemeinden herzlich bei uns willkommen.