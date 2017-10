Carla shoppt jetzt auch in Voitsberg

18.10.2017, 18:05 Uhr

Die Caritas eröffnete ihr neuestes, großes Second-Hand-Geschäft am Voitsberger Hauptplatz.

Umgebaut und eingerichtet wurde schon in den letzten Wochen am Hauptplatz 26 in Voitsberg, nun wurde das "Geheimnis" gelüftet: Am Mittwoch öffnete der neueste Carla-Shop in Voitsberg seine Türen. Es ist bereits das 32. Geschäft seiner Art in der Steiermark, die alle von der Caritas betrieben werden, ein weiterer steht schon einige Zeit in Köflach. Hier können Kundinnen und Kunden vor allem nach Second-Hand-Kleidung shoppen und dabei nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch ein sinnvolles Beschäftigungsprojekt unterstützen. Die Caritas möchte mit dem Projekt langzeitarbeitslosen Frauen und Männern befristete Arbeitsplätze sowie Qualifizierung und Betreuung anbieten, um ihnen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu helfen. Durch den neuen Carla-Shop in Voitsberg wurden etwa neue Jobs für weibliche Angestellte und Reinigungskräfte geschaffen. Und weitere sollen folgen: Der Shop bietet auch gebrauchte und antike Möbel an, dafür soll es in Zukunft einen Transportdienst geben, wofür männliche Arbeitskräfte gesucht würden.

Eröffnungsfeier im Februar

Auf den 400 Quadratmetern am Voitsberger Hauptplatz findet man aber nicht nur gebrauchte Kleidung und Möbel, die durch ihre Wiederverwendung Ressourcen sparen. Auch Bücher, Schuhe, Einrichtungsgegenstände und andere Schnäppchen kann man hier finden. Und natürlich werden auch Spenden angenommen, somit kann jeder selbst einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der Umwelt beitragen. Geöffnet hat der neue Carla-Shop montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Am ersten Tag waren schon einige neugierige Kundinnen und Kunden shoppen - eine große Eröffnungsfeier gibt es aber erst im Februar mit vielen Ehrengästen.