24.04.2017, 10:13 Uhr

Clubtour des Arbö Voitsberg

Der Arbö Voitsberg lädt heuer am 1. Mai zu seiner Saisoneröffnungsfahrt, das Ausflugsziel ist der Sunfixl Alm Heurige von Hannes Schlosser. Auf der Anfahrt wird beim Reinthalerhof ein Fotostopp eingelegt, denn die 40 Stuten des Lipizzanergestüts Piber sind ein lohnendes Motiv. Nach der geführten Besichtigung der Sunfixl-Höhle und/oder einer persönlichen Almwanderung wartet bei zünftiger Musik eine Almheurigen-Jause.

Die Abfahrtszeiten sind am Voitsberger Hauptplatz um 13.30 Uhr und bei der Sparkasse Köflach um 13.45 Uhr. Anmeldungen bis 27. April bei Irene Zagar oder im Arbö-Prüfzentrum Köflach unter Tel. 0664/111 76 57 oder irenezagar@gmail.com.

Der Arbö Voitsberg bittet am 1. Mai auch um rege Teilnahme beim Festzug in Voitsberg. Hier ist der Treffpunkt um 10.30 Uhr am Voitsberger Spar-Parkplatz.

