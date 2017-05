05.05.2017, 10:30 Uhr

BilderComicsCartoons, die Ausstellung zum Mitmachen in der Lipizzanerheimat.

Seit 8. Mai und noch bis Ende Juli 2017 laden die Stadtbücherei Voitsberg, die Zentralbibliothek Bärnbach und das Kunsthaus/Bibliothek Köflach – kurz die ARGE Voitsberg – in die Räumlichkeiten der Büchereien ein. In dieser Zeit werden die verpönten Comics zum Leben erweckt. In keinem anderen Medium lässt sich literarische und künstlerische Kompetenz so gut unter einen Hut bringen wie im Comic. Helmut A. Schlatzer, kurz H.A.SCH, ist leitender Bibliothekar der "theater/baum/schere-bibliothek der Sinne" und freischaffender Künstler. In der Ausstellung "OUT LOOK - BCC" werden oben genannte Komponenten (Kunst & Literatur) zusammengeführt und auf minimalistische Weise in der Ausdrucksform von Comics präsentiert. Die Ausstellung dient als kreativer Impuls und zugleich als Einladung, den kritischen, literarischen Geist der Bibliotheksbesucher zu aktivieren. EIne Vernissage für Kinder und Jugendliche findet am Freitag, dem 12. Mai, vormittags in der Zentralbibliothek Bärnbach statt. Die Vernissage für Erwachsene am selben Tag um 18 Uhr in der Stadtbücherei Voitsberg.