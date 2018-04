Damit Kinder mit dem Fahrrad nicht umfallen

25.04.2018, 12:49 Uhr

Beim Hopsi Hopper Kindergarten in Voitsberg/Krems machte die ARBÖ 1-2-3 Challenge Station.

Geschicklichkeitsparcours

Der ARBÖ Voitsberg ist 120 Jahre alt. Im Jubiläumsjahr organisierte Obmann Ludwig Leth die ARBÖ 1-2-3 Challenge im Hopsi Hopper Kindergarten in Krems. Als zusätzliche Anerkennung übergab der ARBÖ Voitsberg ein Fahrrad, zwei Laufräder und fünf Fahrradhelme an die Kindergartenleiterin Gerhild Rechbauer. Jedes Kinder wurde auch mit Eis vom Bärnbacher Eissalon Corso beschenkt.Bei diesem Verkehrssicherheits-Projekt konnten Kinder am Mittwoch unter fachkundiger Anleitung auf einem Laufrad mit Helm und Warnweste einen lustigen Geschicklichkeits-Prcours durchfahren, denn mit dieser Aktion sollen die Faktoren Spaß, Sport und Sicherheit miteinander verbunden werden. Auch STR Franz Sachernegg war vor Ort.