Der Selbstwert wird gesteigert

04.05.2018, 15:38 Uhr

Victoria Schalk vertritt nicht nur das BG/BRG/BORG Köflach, sondern die ganze Steiermark beim Bundesfinale des Redewettbewerbs in Klagenfurt.

Victoria Schalk, 14-jährige Schülerin des BG/BRG/BORG Köflach gewann mit ihrer Rede "Jetzt sprechen die Erwachsenen" den steiermarkweiten Unterstufen-Wettbewerb in Bad Aussee. Ihr Deutsch-Lehrer Günther Kollau begleitete sie in die Obersteiermark. Beim Bundesfinale in Klagenfurt Ende Mai ist er allerdings nicht dabei, wenn Vici die Steiermark vertritt, da wird sie von einer Steiermark-Koordinatorin betreut.

Victoria Schalk: Nein, bei mir zu Hause nicht. Aber einigen meiner Freundinnen ist das schon passiert, dass ihre Meinung als Jugendliche nicht ernst genommen wurde. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, indem ich Notizen in mein Handy tippte. Irgendwann ist daraus eine Rede geworden. In meiner Rede versuche ich das Klischee zu widerlegen, dass uns Jugendlichen ohnehin alles egal sei. Das entspricht aber nicht der Realität. Jugendliche verstecken sich hinter einer Fassade, damit sie tougher und selbstbewusster wirken. In Streitsituationen läuft aber meistens alles anders ab, als wir es vorher im Kopf hatten.Schalk: Meine Mutter hat mir den Tipp gegeben, so zu tun, als ich am Pult als Schauspielerin stehe und anderen einfach diese Rede vortrage. Diese Vorstellung hat mir schon geholfen, auch wenn während der Rede alles nicht so präsent ist. Ich habe mir auch vorgenommen, im Kopf Sekunden zu zählen, damit ich nicht zu schnell rede und Pausen mache. Das hat super geklappt.Günther Kollau: Sie wurde bei unserem internen Schulbewerb in Köflach "nur" Zweite. In Bad Aussee war sie viel fokussierter und konzentrierter. Vicis Erfolgsgeheimnis war ihre Authentizität. Die Zuhörer - und auch die Jury - haben ihr das abgenommen, wovon sie sprach. Ihre Körpersprache war überzeugend, da kam ihr das Thema, das viel Emotion in sich birgt, schon entgegen. Und dass sie wegen ihrer Körpergröße ein Stockerl verwenden musste, um gut am Pult zu stehen, war sicher auch kein Nachteil. So ein Redebewerb ist eine Gratwanderung zwischen Authentizität und Schauspielerei, das hat Vici großartig hingekriegt.Kollau: Die Erfahrung, vor vielen, teilweise fremden Menschen, zu sprechen, ist unbezahlbar und bringt jede Menge Selbstvertrauen. Da ist die Platzierung am Ende nicht so wichtig.Schalk: Ja, schon, aber Herr Kollau hat mich schon sehr dahingehend bestärkt.Kollau: Grundsätzlich basiert die Teilnahme auf Freiwilligkeit. Aber vor allem Mädchen hätten großes Potenzial, trauen sich das aber nicht zu. Da hilft dann ein bisschen Nachdruck von mir.Kollau: Ja, eigentlich schon. Ich komme aus Murau, wo wir eine sehr aktive Landjugend haben. Ich wurde sogar steirischer Landjugend-Sieger im Reden und gewann einmal das Bundesfinale in Salzburg. Mittlerweile wohne ich in Köflach und kann mich gut in meine Schüler hineinversetzen. So auch in Victoria.