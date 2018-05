06.05.2018, 19:50 Uhr

Mit einer neuen CD und einem Video-Dreh mit den Stoakoglern feiert das Schneiderwirt Trio sein 10-Jahres-Jubiläum.

Bonustrack

Dreharbeiten fertig

Mit dem Motto "Der steirische Brauch geht um die Welt" feiert das Voitsberger Schneiderwirt Trio sein 10-Jahres-Jubiläum bei den Schneiderwirt Trio-Festtagen vom 1. bis 3. Juni in Bärnbach. So heißt auch der Titel der neuen CD, die am 25. Mai erscheint.Vor 70 Jahren begann die große Karriere der Kern Buam mit dem "Steirischen Brauch", der seither von unzähligen Gruppen gespielt und so mittlerweile zu einem echten Volkslied geworden ist. Aus diesem Grund wurde der "Steirische Brauch" als Bonustrack mit auf die neue CD genommen und gemeinsam mit den Musiklegenden "Die Stoakogler" sowie Ewald Münzer und Resi Pretterhofer vom legendären Ligister Trio aufgenommen. Diese waren von der Idee sofort begeistert und werden diesen Titel auch am Freitag, dem 1. Juni, in Bärnbach gemeinsam live präsentieren.Bereits vorige Woche wurden die Dreharbeiten mit dem Filmteam Austria rund um die Region Lipizzanerheimat abgeschlossen, dazu wurden zahlreiche Videos gedreht, wo das Schneiderwirt Trio seine neuen Lieder und unsere Heimat weit über die Region unter anderem auf Melodie TV oder auch im ORF präsentieren. Hauptdrehorte waren diesmal Piber und Bärnbach, aber auch auf der Pussor-Alm in Kainach konnten lustige Szenen und ein traumhaftes Panorama gefilmt werden.Höhepunkt dieser Tätigkeiten sind natürlich die Schneiderwirt Trio Festtage vom 1. bis 3. Juni in Bärnbach, wo nicht nur Stars wie Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Allessa, die Stoakogler oder die Nockis dem Schneiderwirt Trio gratulieren, sondern auch die neue CD "Der steirische Brauch geht um die Welt" an allen drei Tagen vorgestellt wird.Karten für die Festtage gibt es bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, beim Schneiderwirt oder unter Tel. 03142/22 112.