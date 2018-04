Die Leistungsschau 2018 in Köflach ist eröffnet

28.04.2018, 10:28 Uhr

Am Samstag um 10 Uhr gab es die feierliche Eröffnung der Leistungsschau. Bis Dienstag gibt es mehr als 100 Aussteller und viele Attraktionen.

Mit 19 neuen Ausstellern startete Organisator Georg Reschen und sein Team am Samstag Vormittag in die Leistungsschau. In Kooperation mit Immobilien Ofner gelang es wieder, Hubschrauber-Rundflüge auf die Beine zu stellen. Es warten zwei Bodybuildings-Shows, Karatevorführungen, ein mobiles Piercing-Studio, eine Kids-Zone inklusive Kindersicherheitsecke mit "Große schützen Kleine", viele Live-Band beim Autohaus Gpsandl, ein waschechter Lancia-Delta Integrale, das Radio West-Frühschoppen am Sonntag mit "Blumi", der Vergnügungspark, das Partyzelt und jede Menge weiterer Highlights. Schauen Sie sich das an!