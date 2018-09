Diese beiden Almabtriebe sind einzigartig

07.09.2018, 15:16 Uhr

Am 15. September Rinderabtrieb beim GH Sauer, am 18. September "Lipizzanerstutentreffen" am Dorfplatz.

Hautnahes Erlebnis

Beim Gasthaus Sauer

Während die Lipizzanerhengste am kommenden Wochenende in Köflach und Maria Lankowitz vor Tausenden von Zuschauern erwartet werden, ist der Lipizzanerstuten-Almabtrieb von der Brendlalm nach Kainach "der kleine Bruder". Für die Kainacher selbst - und auch für immer mehr Gäste - aber ebenso einzigartig und vor allem ein hautnahes Erlebnis. Die Stuten treffen am Dienstag, dem 18. September, von der Brendlalm kommend um ca. 9.30 Uhr am Kainacher Dorfplatz ein. Die Landlerbläser werden für Stimmung sorgen, dazu kümmern sich die Lebzelterei Schmid und das Gasthaus Bojer um die Verpflegung der Gäste. Der Tourismusverband Lipizzanerheimat wird Lebkuchen-Herzen verteilen."Wir hoffen auf schönes Wetter, denn im Vorjahr musste der Abtrieb wegen der Wetterkapriolen leider abgesagt werden", meint Bgm. Viktor Schriebl. "Unser Almabtrieb ist ursprünglich und im kleineren Rahmen, dafür können die Gäste die Lipizzaner hautnah erleben. Das ist eine schöne Tradition." Die Stuten bleiben rund eine Stunde, bevor sie weiter in Richtung Gestüt Piber-Reinthalerhof ziehen. "Natürlich ist auch in Kainach die Sicherheit großgeschrieben, daher werden Absperrgitter aufgestellt, damit nichts passierten kann", so Schriebl.Bereits drei Tage vorher findet der Almabtrieb der Rinder von der Rossbach-Pussor-Alm statt. Hier werden die Tiere und ihre Begleiter beim Gasthaus Sauer von zahlreichen Zuschauern empfangen.