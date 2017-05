Ein hohes Tempo in Köflach

10.05.2017, 08:30 Uhr

Meine Meinung

Lassen Sie sich überraschen! Das ist derzeit einer der Lieblingssätze des Köflacher Bürgermeisters Helmut Linhart.Denn das Tempo, das die neue Stadtregierung in der Lipizzanerstadt vorgibt, ist bemerkenswert. Kaum ist der Umbau des Unteren Hauptplatzes erledigt und der Kauf der Stadtpassage unter Dach und Fach, wird aus dem Rathausplatz eine italienische Piazza, ist die Planung der neuen Turnhalle so gut wie abgeschlossen und steht eine neue Kinderkrippe für 40 Kleinkinder am Areal des Erlbeck-Hauses in den Startlöchern und wird in den nächsten Monaten umgesetzt.Laut Linhart hat die Stadtregierung weitere Überraschungen bereits in der Hinterhand. Da werden die Nachbargemeinden nicht anders können, als sich diesem Tempo anzupassen. Unserer schönen Lipizzanerheimat kann dieses Tempo nur gut tun.