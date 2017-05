Ein neues Fahrzeug für die Modriacher Feuerwehr

09.05.2017, 11:18 Uhr

Das neue Mannschaftstransportfahrzeug wurde seiner Bestimmung übergeben.

Am Tag des Heiligen Florians wurde das neue Manschaftstransportfahrzeug (MTFA) gesegnet und in den Dienst gestellt. Bereichskommandant-Stv. Christian Leitgeb gratulierte der FF Modriach, Feuerwehrseelsorger Josef Paier segnete das neue MTFA. Nachdem das Fahrzeug von OBI Thomas Walch vorgestellt wurde, erfolgte die Schlüsselübergabe an HBI Siegfried Movia durch den Edelschrotter Bgm. Gottfried Preßler. Auch Vize-Bgm. Michael Schilling und Ortsteilbürgermeister Werner Münzer waren bei der Feier dabei.