Einzigartig im Bezirk: Doppeltes Jubiläum für den Zentralviehmarkt in Edelschrott

26.04.2017, 16:33 Uhr

Kalb verlost

"Großer Bahnhof" in Edelschrott, besser gesagt ein "Vieh-Bahnhof". Denn die ARGE Bergbauern und der Bauernbund Edelschrott organisierten zum 60. Mal den Zentralviehmarkt in Edelschrott. Der Markt feiert gleich ein doppeltes Jubiläum, denn er findet zwei Mal jährlich statt, daher gibt es diesen letzten echten großen Viehmarkt im Bezirk schon 30 Jahre lang.Unter den vielen Gästen befanden sich auch der steirische Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher, BH Hannes Peißl, der Edelschrotter Bgm. Georg Preßler - mit charmanter Kinderbegleitung -, LWK-Bezirksobmann Werner Preßler und ÖVP-Bezirks-GF Karl Christandl. Unter den Auftreibern wurde ein Bio-Zuchtkalb verlost. Insgesamt wurden an diesem Tag 33 Stück Vieh versteigert.