Erster Schultag der neuen Lerngruppe im "Kroki-Haus"

10.09.2018, 17:28 Uhr

Lisa Münzer begrüßte in der neuen Kroki-Lerngruppe in Krottendorf vier Schülerinnen.

Kroki-Kindergruppe

Der erste Schultag für das neue "Kroki-Haus" in Krottendorf ist Geschichte. Nach umfangreichen Vorarbeiten im "Kroki-Haus" betraten vier Schülerinnen am Montag teilweise mit ihren Schultüten das renovierte Gebäude. Im ersten Stock sind die Lernräume der "Kroki"-Lerngruppe eingerichtet, vier Schülerinnen in drei Schulstufen werden hier von Lisa Münzer von Montag bis Donnerstag unterrichtet. Am Freitag bieten die Eltern Projekte an.Aber auch für die neue "Kroki"-Kindergruppe, die im Erdgeschoss ihre Spieleckek hat, fiel der Startschuss am Montag. Das angemietete Haus ist großzügig, der Außenbereich wird noch mit neuen Spielgeräten adaptiert.Infos bei sozKom in Krottendorf unter Tel. 03143/20 572 oder kibe@sozkom.at.