Es funkte - zumindest bei 59 Feuerwehrleuten

17.09.2018, 20:05 Uhr

59 Teilnehmer waren beim Bereichsfunktleistungsbewerb in Söding-St. Johann dabei. Die FF Hallersdorf organisierte die Veranstaltung.

Starke Hallersdorfer

Bewerterehrungen

Beim Bereichsfunkleistungsbewerb der Verbände Voitsberg und Deutschlandsberg in Söding-St. Johann, organisiert von der FF Hallersdorf, waren 59 Teilnehmer dabei. Nach der Eröffnung von BR Klaus Gehr wurden die Stationenb esetzt und alle gingen mit viel Ehrgeiz an die Aufgaben heran. Auch eine Abordnung aus Kärnten war dabei.Den Einzelbewerb gewann Andrea Weichart von der FF St. Josef vor Stefan Fuchsbichler von der FF Mooskirchen und Hausherr Lukas Klug von der FF Hallersdorf. Den Pokalbewerb sicherte sich Michael Stöhr von der FF Hallersdorf vor Jürgen Graf (FF Gaisfeld) und der Hallersdorferin Sophia Dirnberger. Der Gruppenbewerb ging an die FF Blumegg-Teipl.Bei der Siegerehrung konnte Bewerbsleiter Johannes Vallant LAbg. Erwin dirnberger, Bereichskommandant Christian Leitgeb und Bgm. Engelbert Huber begrüßen. DAs Quartett des Musikvereins umrahmte die Feier.Im Rahmen dessen wurden einige Bewerterkameraden geehrt: Christian Reinisch (FF Söding) bekam Bronze, Gabriel Schmid (FF Pack) Silber und Karl Gößler (FF Pack) Gold. HBi Johann Tizaj von der FF Hallersdorf bedankte sich, dass die Ausrichtung des Bewerbs an die FF Hallersdorf fiel.