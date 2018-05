FF Köppling absolviert Branddienstleistungsprüfung

01.05.2018, 14:38 Uhr

Das Branddienstleistungsabzeichen der Stufe 1 in Bronze erwarben:FM Stefan Kameritsch, LM d.F. Mathias Reinbacher, FM Markus Schober, FM Philipp Spinka und LM d.F. Eva-Maria Starchl.Die BDLP in Silber wurde ebenfalls von 5 Teilnehmern absolviert:LM d.F. Heinz Reinbacher, LM d.F. Andreas Zelle, OBI Werner Holzer, HLM d.F. Martin Holzer und OFM Thomas Jelen.Schließlich konnte an 10 Teilnehmer das Leistungsabzeichen in Gold überreicht werden:OBM Manfred Aldrian, HLM d.F. Manfred Freidl, BM d.F. Helmut Fuchs, LM d.F. Thomas Fuchs, LM d.F. Franz-Stefan Gratzer, OLM d.F. Karl-Robert Jordack, LM d.S. Patrik Neumann, HLM August Starchl, LM d.F. Philipp Starchl und HBI Stefan Stocker.