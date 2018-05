FF Piber-Kommandant stieg auf

03.05.2018, 18:45 Uhr

Christian Leitgeb ist der neue Voitsberger Bereichsfeuerwehrkommandant.

Jugendarbeit

Kommunen sind gefordert

Der neue Voitsberger Bereichsfeuerwehrkommandant Christian Leitgeb, zugleich der Kommandant der FF Piber, sieht viele Herausforderungen in dieser Funktion. "Meine Aufgabe, und die meines Stellvertreters Klaus Gehr, ist es, die 29 Feuerwehren mit den 1.600 Mitgliedern aller Altersklassen gleichermaßen zu bedienen und unterstützen", so Leitgeb.Als eine seiner wichtigsten Aufgaben sieht Leitgeb die Förderung der Jugendarbeit und die Motivation der Kameraden für die Ausbildung in der neugestalteten Landesfeuerwehrschule in Lebring. "Denn die Jugend ist unsere Zukunft und die Ausbildung benötigen wir um mit unseren modernen Gerätschaften im Einzelfall richtig und effektiv helfen zu können.Weiters stehen einige Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen in den nächsten Jahren an und auch zwei neue Rüsthauser stehen in St. Martin/W. und Maria Lankowitz kurz vor der Umsetzung. Ein wichtiges Anliegen ist der Katastrophen-Stützpunkt in Hallersdorf, der immer wieder adaptiert und weiterentwickelt werden muss.In der Zukunft ist es wegen der Auspendlung von vielen Kameraden für die kleineren Feuerwehren eine Herausforderung, die Tageseinsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. "Für uns sind auch die rüstigen Pensionisten sehr wichtig, gleichzeitig wird es wichtig sein, dass die Gemeinden Feuerwehrkameraden als Mitarbeiter in den Dienststellen beschäftigen, damit sie tagsüber zur Verfügung stehen.Ein zentraler und wichtiger Punkt ist es, alle 28 Freiwilligen Feuerwehzren und die Stölzle-Betriebsfeuerwehr in Köflach in dieser Form erhalten zu können.