04.05.2017, 15:15 Uhr

Flohmarkt am Bauernhof in Gallmannsegg

Am Samstag, dem 13. Mai, geht der erste Flohmarkt am Bauernhof bei Familie Jantscher vlg. Pöschl in Gallmannsegg 11 über die Bühne. Danach gibt es bis November einmal im Monat einen Flohmarkt mit Tierbesichtigung. Geöffnet hat der Flohmarkt von 7 bis 12 Uhr, auch bei Schlechtwetter.

