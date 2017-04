Frühlingsgefühle und "Flirtkiller" am Salzstiegl

24.04.2017, 17:58 Uhr

38 Landjugendliche des Bezirks Voitsberg "paukten" in verschiedenen Bereichen.

38 Landjugendlich verbrachten am Wochenende ein Weiterbildungs-Wochenende am Salzstiegl. Am Samstag standen drei Seminare am Programm, jedes Mitglied durfte sein Wochenendprogramm selbst zusammenstellen. Die Teilnehmer von "Sprich dich einfach aus" beschäftigten sich mit Konflikten im Alltag. Hier wurden verschiedene Modelle zur Auflösung bzw. Vermeidung von Konflikten diskutiert. Unter dem Begriff "Ausgeglichen durchs Leben gehen" erlernte eine Gruppe Tipps und Tricks zu Zeit- und Stressmanagement. Trotz des leicht winterlichen Wetters bewegte sich der Großteil der Teilnehmer in Wald und Natur zum Thema "Waldpädagogik - Wald und Natur erleben."

Kreative Methoden

Am Abend hatten die Landjugendlichen die Möglichkeit alles über Frühlingsgefühle, den ersten Eindruck, Flirt-Grundregeln und Flirtkiller zu lernen. Ein anderer Teil beteiligte sich am Schnapserturnier. Am Sonntag widmeten sich einige dem Thema "Besprechungen effektiv gestalten und kreative Methoden in der Landjugend-Arbeit". Hier konnte man Tipps und Tricks für erfolgreiche Sitzungen einholen sowie wie gruppendynamische Spiele richtig eingesetzt werden.