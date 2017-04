27.04.2017, 14:35 Uhr

Frühschoppen mit Franz Posch in Hirschegg

Am Sonntag, dem 28. Mai, ist Hirschegg der Mittelpunkt der Volksmusik-Szene. Denn im Rahmen des Frühschoppens von der FF Hirschegg kommen Franz Posch und seine Innbrüggler um 10 Uhr ins Rüsthaus Hirschegg. Der "mei liabste Weis"-Moderator des ORF bringt natürlich gute Laune und jede Menge Musikalisches mit. Karten für den Frühschoppen gibt es im Gasthaus Spengerwirt unter Tel. 03141/22 30 und im Gemeindeamt Hirschegg-Pack unter Tel. 03142/22 07. Im Vorverkauf kosten die Tickets zehn Euro, an der Tageskasse am 28. Mai dann zwölf Euro.

