Goldene Zeiten in der Destillerie Hochstrasser

23.04.2018, 17:27 Uhr

Die Erlebniswelt Hochstrasser im Herzen von Mooskirchen ist sehenswert.

Erlebniswelt Wirtschaft

Ausgezeichnete Ergebnisse schafften die Produkte der Destillerie Hochstrasser bei der steirischen Landesbewertung 2018. Im Hause Hochstrasser freute man sich besonders über den Sortensieger Heidelbeerfruchtsaftlikör sowie über die Goldmedaillen für die Produkte Holy Gin Classic, Holy Gin Almkräuter, Marillenbrand Classic, Muskattraubenbrand, Champagnerbirnenbrand und Roter Williamsbirnenbrand Vakuum.Auch die beim World Spirits Award in Deutschland eingereichten Produkte wurden ausgezeichnet bewertet. Hier eroberten Holy Gin Classic, Holy Gin almkräuter, Marillenbrand Classic, Gravensteiner Apfelbrand, Muskattraubenbrand, Schlehenbrand, Jagabitter, Kürbiskerncremellikör sowie der Rum-Kokus-Schokaladencremelikör Goldmedaillen."Die Verarbeitung qualitativ hochwertiger Grundprodukte spiegelt sich in der Qualität unserer Produkte wider", meinte Gerald Hochstrasser. Aber auch die Verarbeitung dieser hochkarätigen Produkte ist sehenswert, denn seit einigen Jahren gibt es im Herzen von Mooskirchen die Erlebniswelt Feindestillerie Hochstrasser, wo es interessante Einblicke in die Verarbeitung von Likören und Edelbränden gibt. Und auch bei der Jahrgangspräsentation in Stallhofen mundeten die Produkte aus dem Hause Hochstrasser.