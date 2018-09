Große Siegerehrung im "Draxler-Cup-Stocksport"

21.09.2018, 10:11 Uhr

Treffpunkt Mooskirchen

Große Anerkennung

Draxler-Cup des Bezirksverbandes "Unteres Kainachtal" aufeinander.Im Zeitraum Herbst jeden Jahres bis zum späten Frühjahr des folgendes Jahres laufen auf verschiedenen Stocksport-Anlagen der Umgebung die verschiedenen "Partien".Zur Siegerehrung im Draxler-Cup kommen Stocksportler und Angehörige seit nunmehr einem Dutzend Jahren immer in Mooskirchen zusammen. Zugleich findet hier auch immer der Frühshoppen des ESV "Eisfrei" am Feuerwehr-Festgelände statt. Die Veranstaltung wurde heuer durch erstklassige Oberkrainer-Melodien umrahmt.Bgm. Engelbert Huber fand anerkennende Worte für das umfangreiche, vorbildliche Wirken des Gründers des „Draxler Cups“ Erwin Draxler Senior. Bezirksobmann Franz Hösele nahm die Siegerehrung gemeinsam mit Obmann Erwin Draxler, Vbgm. Ing. Peter Kohlbacher (Söding-Sankt Johann) und Bgm. Engelbert Huber vor. Die „Siegerprämien“ wurde im Team um Obmannstellvertreter Josef Schalk zur Auszahlung gebracht. In angenehmer Stimmung, bei allen kulinarischen Genüssen und bester Musik fand die Veranstaltung in den Nachmittagsstunden ihr Ende.