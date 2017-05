Im Wald und Garten der Zahlen

09.05.2017, 10:53 Uhr

Mathematische Seminare mit Gabi Preiß in Mooskirchen



Zwei Seminartage

Auf Initiative von Roswitha Hafen, Obfrau des Vereins Schultüte, hielt Gabi Preiß, die Tochter des kürzlich verstorbenen Prof. Gerhard Preiß, des Entwicklers dieser Programme zur mathematischen Bildung, zwei Sminare "Zahlengarten und Zahlenwald" in Mooskirchen ab. Die 16 Teilnehmer - sogar aus Kärnten waren Interessierte angereist - kamen aus dem Bereich der Kinderbetreuung in Kinderkrippe, Kindergarten, des IZB-Teams und des Präventionsteam des Vereins "Schultüte".Am ersten Seminartag war Preiß mit den Teilnehmern den Zahlen im Garten auf der Spur. "Sensationell mit welche einfachen Mitteln, mit der vorhandenen Umgebung und gut durchdachten Überlegungen von Familie Preiß, Grundsteine für die mathematische Bildung gelegt werden können", war die Mooskirchner Kindergartenleiterin Maria Gößler erstaunt. Tags darauf ging es in den Wald der Familie Tappler in Rubmannsberg, wo es auch hier eine große Auswahl an Ideen für die Umsetzung der mathematischen Bildung gegeben war. Bgm. Engelbert Huber lud alle Teilnehmer zu einem Mittagessen ins Gasthaus Hochstrasser ein. "Gabi Preiß teilte uns mit, dass es in ihrer 14-jährigen Tätigkeit als Referentin so etwas noch nie gegeben habe", freute sich Gößler.