In Wirklichkeit hat die EU keine Idee

05.05.2017, 08:39 Uhr

Im Rahmen der Leistungsschau in Köflach gab Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil der WOCHE ein Exklusivinterview.

Hans Peter Doskozil: 80 oder 90 Prozent drehen sich die Themen Sicherheit, Migration und Bundesheer. Im Grunde spürt man das Vorhandensein einer gewissen Zukunftsangst, auch die Sorge vor Terrorangriffen. Die Leute machen sich Gedanken, sind geprägt davon, was in Europa passiert und nehmen das sehr intensiv wahr - das sind die großen Themen und parallel dazu auch was im Bundesheer passiert, die Aufbruchstimmung wird durchaus positiv wahrgenommen.Ich war auch überrascht wie stark das Thema Militärmusik Resonanz findet. Es war wichtig, dass wir die Militärmusik wieder zum Leben erweckt haben.

Ich bin nicht Innenminister, ich kenne die aktuellen Kriminalitätszahlen nicht, habe aber in meiner Vergangenheit als Landespolizeidirektor immer die Kriminalstatistiken präsentiert. Die Frage nach dem subjektiven Sicherheitsgefühl und der objektiven Sicherheitslage hat uns im Burgenland sehr geprägt. Wir hatten im Burgenland eigentlich eine hohe Anzahl an Polizisten und eine starke Bundesheer-Präsenz durch den Assistenzeinsatz, aber trotzdem ein hohes Unsicherheitsgefühl. Natürlich stehen wir vor der Situation, dass man über neue Medien quasi in Echtzeit alles mitbekommt, was in Europa und auf der Welt passiert. Man sieht, dass die Terrorbedrohung mitten in Europa, vor unserer Haustüre, da ist und das vermittelt natürlich auch Unsicherheit. Das ganze Spektrum trägt dazu bei, dass es diese Entwicklung gibt, dass sich die Menschen verunsicherter fühlen als früher. Das ist aber umgekehrt auch die Herausforderung der Politik. Hier sind wir Sicherheitspolitiker angehalten entgegenzuwirken und Maßnahmen zu setzen, aber auch offen zu erklären, was Sache ist. Das Schönreden oder Zudecken von Problemen ist das schlimmste, was man machen kann.Ich habe sicherlich meine Erfahrungen im Innenministerium gemacht – ich bin ja auf diesem Gebiet in allen Bereichen groß geworden, als Polizist in Wien, bei nachgeordneten Behörden, dann im Innenministerium und in der Landespolizeidirektion – aber ich werde dem Innenministerium nicht ausrichten, wie es die Sicherheit zu administrieren hat.Ich sehe die „schwierige Zeit“ gar nicht so negativ. Schwierige Situationen sind immer Herausforderungen. Wenn man dann die richtigen Entscheidungen trifft, kann es nur besser werden. Von dem her war es gar keine so schlechte Ausgangsposition.Zur Migrationskrise selbst - wir vergleichen jetzt immer alles mit 2015. Das war eine extreme Ausnahmesituation und man muss die Zahlen und Situationen auch mit den Jahren davor vergleichen. Und da muss ich sagen: Es ist nicht vorbei. Unsere Asylzahlen werden zu 75% immer noch durch die Balkanroute gespeist. In Italien haben wir in den ersten Monaten 2017 dreißigprozentige Steigerungen der Ankünfte in Sizilien. Und in Wirklichkeit hat die EU keine Idee, was sie machen will. In Österreich sind wir schon bis zu einem gewissen Grad zufrieden und warten was passiert. Wir dürfen uns aber nicht zurücklehnen und abwarten. Ich bin der Meinung, dass die große Herausforderung mittelfristig Afrika sein wird und da müssen wir dringend Maßnahmen setzen. Ich schlage hier schon seit langem vor, eine EU-Grenzschutzmission aus Polizei und Militär an den EU-Außengrenzen zu installieren und Verfahrenszentren außerhalb Europas zu betreiben. Nur so werden wir in der Lage sein, die illegale Migration eindämmen zu können. Das gegenwärtige Asylsystem in der EU ist nicht mehr zeitgemäß.Zufrieden kann man nicht sein, wenn man genau weiß, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist, wenn man nicht weiß, was in der Türkei passiert. Auch die steigende Anzahl an Migranten in Italien macht Sorge. Die Reaktion der EU darauf ist bei weitem nicht ausreichend.Die Ausgangsposition war die: Ich dachte im Sport läuft alles rund. Ich habe dann aber gemerkt, dass wir eine Förderungsstruktur haben, über die ich – egal wo ich hingekommen bin – nur Beschwerden gehört habe. Etwa im Zugang zu Fördergeldern – es wird nur projektbezogen gefördert, so dass der Verband Projekte erfinden muss, damit er zu Geld kommt, und dann in weiterer Folge schauen muss, wie er das Geld dorthin umschichten kann, wo er es wirklich braucht – oder wie mit den Sportlern umgegangen wird. Das war die Motivation – schon vor Rio – etwas zu ändern. Der Zugang war, alle Mittel, auch die des Ressorts, in einer GmbH zu konzentrieren und eine neue Förderschiene aufzubauen. Ein Experte – die große Herausforderung wird sein, diesen Experten zu finden, der die GmbH dann als Geschäftsführer führen kann – wird im Zusammenspiel mit den Verbänden mehrjährige Pläne machen, um längerfristiges Planen der Verbände möglich zu machen, und dazu wird es auch ein gewisses Erfolgscontrolling geben. Man kann nicht alle 60 Fachverbände gleich fördern. Man muss sich im Sport dazu bekennen, dass ein gewisses Leistungsprinzip gelten muss - im Sport, wie auch in der Führung des Verbandes.Die andere Facette ist die große Frage der Infrastruktur. Daher haben wir unsere sechs Bundessportzentren auch in diese GmbH eingegliedert, um endlich mit den Ländern eine Harmonisierung zu schaffen. Jetzt gibt es Olympiazentren, die in Wirklichkeit durch die Länder finanziert werden, dann gibt es unsere Bundessportzentren, mit denen ich in Wahrheit auch nicht zufrieden bin, weil es zwar Standorte wie die Südstadt gibt, wir dann aber auch Standorte haben, wo wir touristisch auftreten und ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der öffentlichen Hand ist, Touristik-Unternehmen zu sein.Wir bekennen uns zur Sportstätte in Wien und dass etwas passieren muss. Wir haben vor etwa einem Monat gemeinsam mit der Stadt Wien und dem ÖFB eine Studie bei jemandem, der in Europa schon Stadien gebaut und renoviert hat, in Auftrag gegeben, die wir Mitte des Jahres erhalten werden. Es wird sicher heuer noch - gemeinsam mit der Gemeinde Wien - eine Entscheidung geben. Aus meiner Sicht wird sich in jedem Fall etwas ändern.Persönlich zufrieden bin ich, dass wir die Sportstrukturen hinbekommen haben und dass wir das direkt mit den Verbänden gelöst haben. Das hat funktioniert, die Verbände sind zufrieden. Das ist ein wichtiger Schritt, aber nicht der letzte.Sehr zufrieden bin ich auch mit der täglichen Turnstunde. Die haben wir, nicht wissend,wie lange wir das weiterführen können, mit einem gewissen Risiko verbunden, ins Leben gerufen. Jetzt erfolgt die Ausrollung in alle Bundesländer. In einer nächsten Regierung muss das allerdings fix implementiert werden, weil wir es nur bis 2019 vorfinanzieren können.Beim Bundesheer sind die Wege, die wir beschritten haben die richtigen, aber das ist ein langfristiger Prozess. Das Bundesheer wird man nicht von heute auf morgen reformieren können. Wir haben einen enormen Investitionsstückrau aufzuholen. Ich hoffe, dass dieser Prozess weitergeführt wird, wie auch immer die politische Konstellation aussieht.