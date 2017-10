Köflachs Stadtturm auf dem Tieflader

20.10.2017, 12:43 Uhr

Am Samstag, dem 21. Oktober, wird der STadtturm um 14.30 Uhr beim Merkur-Kreisverkehr aufgestellt.

Sturm und Kastanien

Zahlreiche Schaulustige säumten am Freitag die Köflacher Innenstadt, als das Team der Firma Prangl den Köflacher Stadtturm mittels eines großen Krans auf einen Transportler hievte. Der 15 Tonnenschwere Turm aus Eisen steht derzeit "zwischengelagert" auf dem Tieflader noch unmittelbar vor dem Turmcafe. Am Samstag, dem 21. Oktober, wird der Turm schließlich um 14.30 Uhr die Reise zu seinem neuen Standort beim Merkur-Kreisverkehr antreten. Das Fundament am Kreisverkehr wurde von der Firma Bellina bereits aufbereitet.Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, diesem Spektaktel beizuwohnen. Um die Wartezeit zu verkürzen, erwarten die Schaulustigen beim Merkur-Kreisverkehr, im Bereich der Waschanlage, ab 14 Uhr Sturm und Kastanien.