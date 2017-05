"Kökibest" goes Kunsthaus

05.05.2017, 10:03 Uhr

Der Köflacher Schülerhort Kökibest veranstaltet am 22. Juni eine Vernissage im Kunsthaus.



Die Mundwerkerin

Premiere in Köflach. Der Schülerhort "Kökibest" mit seinen 44 Schülern hat das Märchen zum Jahresthema erkoren und so konnten die Kinder schon während des gesamten laufenden Schuljahrs in die phantastische Welt der Märchen eintauchen und wurde von den drei diplomierten Pädagoginnen, einer Kinderbetreuerin und einer Hortpädagogin dabei unterstützt. Und so fuhren die Köflacher zum "Zauberlehrling" in die Grazer Oper, waren beim Faschingsumzug in Köflach als Gruppe live dabei, erlebten einen Märchen-Nachmittag mit Märchenerzählerin Franziska Kren-Leitgeb und werden als Höhepunkt am 22. Juni erstmals im Kunsthaus Köflach eine Ausstellung gestalten. Denn im Laufe des Jahres entstanden viele Bilder zum Thema Märchen, die nun ausgestellt werden.Und so werden Kinder und Eltern nicht nur eine schöne Vernissage, sondern auch ein erlesenes Rahmenprogramm erleben. Denn an diesem Tag hat sich die "Mundwerkerin" Ursula Walch angesagt, außerdem wird es ein Buffet und eine musikalische Umrahmung geben. Das ganze wird als Benefizveranstaltung aufgezogen, denn der Erlös der Bilder bzw. der gedruckten Billets mit den Kinderzeichnungen kommt Kökibest und damit den Kindern wieder zugute. Mit dem Erlös werden Arbeitsmaterialien und Spielgeräte angekauft.Der Schülerhort bietet derzeit 44 Kindern - das ist Höchststand - aus Köflach, Maria Lankowitz, Rosental und Voitsberg Platz und hat montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den vier Pädagoginnen und der Kinderbetreuuerin zählt auch ein Koch zum Kökibest-Team. Da sich fünf Personen auf 44 Kinder aufteilen, ist die Nachmittagsbetreuung der Kinder sehr individuell, ein Großteil der Hausübungen und der Lernvorbereitung wird im Schülerhort gemacht. Außerdem steht den Schülern ein großer Freispielbereich zur Verfügung.Aber nicht nur während der Schulzeit, auch in den großen Ferien ist der Schülerhort acht Wochen lang - bis auf die letzte Ferienwoche - offen. Für das neue Schuljahr sind bereits jetzt Anmeldungen möglich.