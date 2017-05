Kultursommer 2017 in der Köflacher Innenstadt

05.05.2017, 16:19 Uhr

Schon am 23. Juni startet der Köflacher Kultursommer und geht bis Mitte September. B Beeindruckend.



Vielfältiges Programm

Zahlreiche Kulturinteressierte kommen jeden Sommer nach Köflach, um den Kultursommer, die Schlossfestspiele Piber oder Musica Sacra zu besuchen. Wer Kultur mit Erholung verbinden will, kann vor dem Konzert- oder Theaterbesuch der Therme NOVA einen Besuch abstatten, eine gemütliche Wanderung machen, schwimmen und golfen oder überhaupt für ein paar Tage in einem der Beherbergungsbetriebe in der Lipizzanerheimat einchecken.In Köflach wird jedes Jahr der Kultursommer geboten. "Wir hoffen, dass wir mit unserer Programmauswahl auch dieses Mal voll ins Schwarze getroffen haben", sagt die Kultur-Verantwortliche Gabi Gschiel. "Es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei, Cineasten kommen auf ihre Rechnung und die Kulinarik kommt im heurigen Kultursommer auch nicht zu kurz.Der Beat Club eröffnet am 23. Juni den Kultursommer, am 30. Juni spielt die Big Band mit Günter Riedenbauer in der Therme NOVA. Am 7. Juli spielen die Glasfabriks- und Stadtkapelle Köflach, der Musikverein Gestüt Piber und der Musikverein Graden auf. Am 14. Juli wird kubanische Musik geboten, am 15. Juli findet die ORF-Kklangwolke mit dem Rossballett "La Margarita" statt. Am 28. Juli spielen Purple and the ghostbusters, bevor es am 4. August zum Sommerkino mit "Hinterholz 8" kommt. Martini Rosso spielt am 11. August, am 18. August liest der Steiner Franz anlässlich des 150. Geburtstags von Hans Kloeper, das Altsteirer Trio spielt auf. Dazu wird eine Ausstellung bei der Köflacher Rathauswand eröffnet.Am 25. August gibt es im Sommerkino eine französische Komödie "Birnenkuchen mit Lavendel", am 1. September Austropop pur mit "Prennheiss". Die Steirermusi spielt am 8. September, bevor es am 15. September zum Volksmusikabend im Volksheim "Da Summa is aussi" um 19.30 Uhr kommt.