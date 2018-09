Leckerbissen in der Therme NOVA

07.09.2018, 17:06 Uhr

Am Donnerstag, dem 13. September, stellen acht Künstler in Köflach aus.

Vernissage mit Musik

Die Therme NOVA ist nicht nur ein Genuss- und Wellnesstempel, sondern auch eine feine Austellungsstätte, wo immer wieder Künstler ihre Werke zeigen. Am Donnerstag, dem 13. September, ist es wieder einmal soweit. Acht Künstler - Eva Dovrak, Wolfgang Finder, Renate Kastner-Friedl, Silvia Mitsche, Eva Schebesta, Christa Strasser, inge Wressnig und Gabriele Zagler zeigen ihre Werke unter dem Motto "Leckerbissen".Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr, NOVA-Geschäftsführer Günter Riedenbauer spricht einführende Worte. DIe Musik kommt vom "Swing and More Jazz-Quartett. Der Abend klingt mit Kostproben von direktvermarktern und einem Buffet genüsslich aus.