Mädchen in Bärnbach bei Verkehrsunfall schwer verletzt

19.07.2017, 09:33 Uhr

Am Dienstagabend wurde ein zehnjähriges Mädchen in Bärnbach von einem Auto erfasst.

Gegen 18:45 Uhr verließ am Dienstag ein zehnjähriges Mädchen aus Bärnbach ihre Wohnung in Hochtregist, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Dabei lief sie plötzlich aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße und übersah dabei einen PKW, gelenkt von einem 45-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg, der auf der L341 in Richtung Voitsberg unterwegs war. Obwohl der 45-Jährige noch auf die Gegenfahrbahn auswich, wurde das Mädchen vom PKW erfasst.Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz überstellt, wo sie behandelt wurde. Der Lenker des Fahrzeugs blieb bei dem Unfall unverletzt.