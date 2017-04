Maibaumaufstellen in Krems

28.04.2017, 22:02 Uhr

Bereits zur Tradition geworden ist das Maibaumaufstellen durch die Feuerwehr Krems im Ortsteil Krems. Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, am 28. April 2017 trotz Regen dieser Veranstaltung beizuwohnen. Der 27m hohe Baum wurde in bewährter Weise von Mitgliedern der FF Krems bearbeitet und so dem Publikum präsentiert. Bürgermeister Ernst Meixner sowie einige Stadt- und Gemeinderäte wohnten dieser Veranstaltung, musikalisch umrahmt von der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal, bei.