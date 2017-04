Maibaumaufstellen in Voitsberg

28.04.2017, 21:56 Uhr

Am Michaeliplatz am Voitsberger Hauptplatz wurde am 28.4.2017 der Maibaum der Stadtgemeinde Voitsberg aufgestellt. Wie in den Jahren zuvor übernahmen die Mitarbeiter des Bauhofes und den Stadtwerken dieses traditionelle Brauchtum. Der heuer 27m lange Baum wurde wieder von Kurt Fauland in bewährter Weise geschmückt und mit seinen handwerklichen Fähigkeiten so hergerichtet, dass es eine Augenweide ist, den Baum anzusehen. Er sagte, dass er heuer bereits zum 27. mal gebeten wurde, dies zu machen. Die hohe Stadtpolitik mit Bürgermeister Ernst Meixner und Vizebürgermeister Kurt Christof, einigen Stadt- und Gemeinderäten sowie die Voitsberger Bevölkerung verfolgten unter musikalischen Klängen der Bergkapelle Hödlgrube-Zangtal diese Veranstaltung.