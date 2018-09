Mit zwölf Schussprojektilen Radarkasten zerstört

24.09.2018, 17:53 Uhr

Sachen gibt´s. Im Bezirk Murau schoss ein Täter auf ein Radargerät.

In Dürnstein im Bezirk Murau zerstörte ein bislang unbekannter Täter am Sonntag ein stationäres Geschwindigkeitsmessgerät durch mehrere Schüsse. Gegen 4.30 Uhr schoss ein bislang unbekannter Täter mit einer Faustfeuerwaffe, Kaliber neun Millimeter, mehrere Male auf ein im Ortsgebiet von Dürnstein am Rande der B317 aufgestelltes Geschwindigkeitsmessgerät. Mehrere Projektile durchdrangen das Gehäuse des Gerätes und blieben in einer Lärmschutzwand bzw. in einem Blumenkasten stecken. Ein Projektil streifte eine Eisenstange und schlug anschließend in einer Hausmauer ein. Drei Patronenhülsen konnten am Tatort sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.