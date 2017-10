Monatelanges Warten hat ein Ende - Neuer Arzt für Mooskirchen

08.10.2017, 20:05 Uhr

Dr. Peter Molterer ist der neue praktische Arzt, schon am ersten Tag war das Wartezimmer voll.

Antrittsbesuch

Nach monatelangem Warten wurde die Stelle eines Arztes für Allgemeinmedizin in Mooskrichen wieder besetzt. Am ersten Ordinationstag von Dr. Peter Molterer fühllte sich der geräumige freundliche Warteraum bis auf den letzten Platz. Dennoch zeigten sich die ersten Patienten voll des Lobes über die freundliche, zuvorkommende und ruhige Art des neuen Arztes. Ein Vorteil für Molterer ist es, dass er mit den geografischen Bedingungen der Marktgemeidne und den Nachbarbereichen aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit - vor allem auch als Notarzt - durchaus schon vertraut ist.Bgm. Engelbert Huber stattete dem neuen Mooskirchner Arzt schon einen Besuch ab. er überbrachte herzliche Glüchwünsche für Molterer und seine Ordinationshilfen und bot alle Möglichkeiten einer angenehmen Zusammenarbeit an. Der Zugang zu Pflichtschulen, in den Kindergarten und zu örtlichen Vereinen und Institutionen wird in den nächsten Wochen nach der ersten Einarbeigungszeit so gelebt, wie man es in Mooskirchen gewohnt ist. "Jetzt liegt es nur mehr an den Patienten, das Angebot - bei bester Infrastruktur und guten Rahmenbedingungen - anzunehmen oder um einen Hausbesuch zu ersuchen. Darin waren sich Molterer und Huber einig.