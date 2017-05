09.05.2017, 09:11 Uhr

"Die Sandler" veranstalten am 17. Mai ein Konzert für den verstorbenen Peter Oberth.

Am Mittwoch, dem 17. Mai, veranstalten "Die Sandler" um 19 eine musikalische Verabschiedung in der Kirche in Graden für ihren guten Freund und Musikerkollegen Peter Oberth. Zu diesem Konzert sind alle, die sich von Peter Oberth verabschieden wollen, herzlich eingeladen.