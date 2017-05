Neue Attraktionen in der Köflacher Sommerferienzeit

05.05.2017, 11:56 Uhr

Alles neu: Jump 25-Anlage, Filmworkshop, Exkursionen zur Glasfabrik und Sunfixlhöhle, Kinder Line-Dance und Voltigieren



Ausflüge und Exkursionen

Bereits zum 9. Mal bietet die Stadtgemeinde Köflach die "Sommerferienzeit" in den großen Ferien an. Das Jugendservice Köflach unter der Leitung von Karin Konrad-Krauthackl hat in Kooperation mit zahlreichen Vereinen, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen aus der Thermen- und Lipizzanerstadt wieder ein prall gefülltes Event-Paket auf die Beine gestellt.Der Startschuss für den bunten Veranstaltungsreigen fällt rechtzeitig zum Ferienbeginn. so stehen eine große Auswahl an Sportmöglichkeiten wie Freestyle, Bogenschießen, Radfahren, Tennis, Golf und Minigolf, Schwimmen, Turnen, Pferdeerlebnistag, Kickboxen, Judo, Karate, Fußball und Mopedausflüge am Programm und bei Tanzworkshops kann das Tanzbein zu verschiedenen Klängen geschwungen werden.Nicht fehlen dürfen interessante Ausflüge und Exkursionen wie ins Eisenbahnmuseum Lieboch, zum Lipizzanergestüt Piber, auf einen Bauernhof, zum Naturlehrpfad und Staumauer am Packer Stausee, auf den Zigöllerkogel, zur Feuerwehr, auf die Köflacher Kläranlage und eine Energiewanderung zum Kraftwerk Edelschrott.Neben Pizza backen, Speiseeis herstellen und kreieren von Smoothies können die Kinder eine Grill- und Salatparty feiern. Ferner werden eine Nachtwanderung zur Sternwarte St. Hemma, eine Kindergemeinderatssitzung, ein Stadtrundgang mit Museumsbesuch und ein Besuch beim Musikverein Piber angeboten.Seine Kreativität kann der Nachwuchs in verschiedenen Workshops ausleben. So können Objekte aus Keramik oder Heu hergestellt werden, schöpferisch kreativ sein beim Malen mit Ölfarben sowie beim Nähen und Gestalten, die beliebten "kunsthaus for kids"-Angebote genießen, Salben in den Apotheken rühren, tolle Fotos schießen oder in die Geheimnisse der Elektrizität eintauchen und beim Angebot "Englisch-Fit für´s neue Schuljahr" werden die Schüler aufs neue Schuljahr vorbereitet.Ihren Platz haben auch die Bereiche "Gesundheit & Wellness". Ein Besuch in der Gesundheitswerkstatt steht auf dem Programm, eine Expertenberatung zum Thema "gesunde Haut", Aktiv-Kreativ-Achtsam, schöne Nägel und gepflegte Füße und ein Besuch im Fitnessstudio.Neu im Programm sind der Besuch der Jump 25-Anlage und ein zweitägiger Filmworkshop, eine Besichtigung des Stölzle Oberglas-Werkes, ein Besuch der Sunfixl-Höhle, ein dreitägiger Kurs für Kinder-Line-Dance und Voltigieren. Die beliebten Natur-Ranger-Tage werden auf drei Tage ausgeweitet und beim Kinderflohmarkt kann verkauft und getauscht werden. Abgeschlossen wird die Köflacher Sommerferienzeit mit einer Party in der Therme NOVA Köflach.Alle Termine finden sich in einer Broschüre, die Ende Juni im Rathaus Köflach aufliegt und zum Download unter www.koeflach.at zur Verfügung steht.